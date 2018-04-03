УМВД: подробности смертельного ДТП в Домбаровском районе

На трассе «Орск-Домбаровский-Светлый» 26-летняя девушка не справилась с управлением Chevrolet Lacetti, машина вылетела в кювет, где перевернулась. На месте происшествия скончался 30-летний пассажир иномарки, водитель с травмами доставлена в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 2 апреля вечером в Домбаровском районе произошло ДТП. Происшествие случилось на 93 километре трассы «Орск-Светлый» в 22.22 часов. Автомобиль Chevrolet Lacetti съехал в кювет. По информации ГУ МЧС региона, пострадали несколько человек. На место происшествия выезжал один боевой расчет отдельного поста пожарно-спасательной части.