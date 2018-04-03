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УМВД: подробности смертельного ДТП в Домбаровском районе
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УМВД: подробности смертельного ДТП в Домбаровском районе 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
На трассе «Орск-Домбаровский-Светлый» 26-летняя девушка не справилась с управлением Chevrolet Lacetti, машина вылетела в кювет, где перевернулась. На месте происшествия скончался 30-летний пассажир иномарки, водитель с травмами доставлена в больницу.
Обстоятельства аварии выясняются, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, 2 апреля вечером в Домбаровском районе произошло ДТП. Происшествие случилось на 93 километре трассы «Орск-Светлый» в 22.22 часов. Автомобиль Chevrolet Lacetti съехал в кювет. По информации ГУ МЧС региона, пострадали несколько человек. На место происшествия выезжал один боевой расчет отдельного поста пожарно-спасательной части.
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 Ещё 2 источника 
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