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Установлена личность женщины, разбившейся при падении с высоты Иркутске
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Установлена личность женщины, разбившейся при падении с высоты Иркутске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутская полиция установила личность женщины, которая 3 апреля скончалась от падения с высоты 18-го этажа жилого комплекса «Стрижи».
Погибшая проживала в микрорайоне Первомайский, ей 44 года. У нее осталось двое детей.
При изучении камер видеонаблюдения было установлено, что женщина сама прошла в подъезд, поднялась на 18-й этаж, а после выпрыгнула с площадки общего балкона.
Напомним, о происшествии корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщили жильцы дома. Тогда они утверждали, что падение произошло с 6-го этажа. Однако полиция выяснила, что гораздо выше.
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