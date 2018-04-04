Установлена личность женщины, разбившейся при падении с высоты Иркутске 

Иркутская полиция установила личность женщины, которая 3 апреля скончалась от падения с высоты 18-го этажа жилого комплекса «Стрижи».
Погибшая проживала в микрорайоне Первомайский, ей 44 года. У нее осталось двое детей.
При изучении камер видеонаблюдения было установлено, что женщина сама прошла в подъезд, поднялась на 18-й этаж, а после выпрыгнула с площадки общего балкона.
Напомним, о происшествии корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщили жильцы дома. Тогда они утверждали, что падение произошло с 6-го этажа. Однако полиция выяснила, что гораздо выше.