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Женщина выпрыгнула с шестого этажа в Иркутске
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Женщина выпрыгнула с шестого этажа в Иркутске 

АиФ Иркутск 6 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщил очевидец происшествия.
3 апреля в 10.40 женщина зашла в подъезд жилого комплекса, поднялась на шестой этаж, вышла на общий открытый балкон и затем спрыгнула. В момент происшествия она была в верхней одежде и даже с сумкой. В результате полученных травм она скончалась на месте.
Известно, что погибшей 30-35 лет. На место происшествия прибыла скорая, сотрудники полиции изучают камеры видеонаблюдения в доме. Прыжок женщины видели подростки, которые в это время возвращались из школы.
Один из жильцов дома рассказал корреспонденту «АиФ-Иркутск», что это не первый подобный случай. В минувшую субботу он, выйдя покурить в подъезд, встретил девушку в невменяемом состоянии, которая хотела также спрыгнуть с балкона. После разговора с мужчиной она успокоилась и ушла.
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