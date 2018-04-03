Женщина выпрыгнула с шестого этажа в Иркутске

Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщил очевидец происшествия.

3 апреля в 10.40 женщина зашла в подъезд жилого комплекса, поднялась на шестой этаж, вышла на общий открытый балкон и затем спрыгнула. В момент происшествия она была в верхней одежде и даже с сумкой. В результате полученных травм она скончалась на месте.

Известно, что погибшей 30-35 лет. На место происшествия прибыла скорая, сотрудники полиции изучают камеры видеонаблюдения в доме. Прыжок женщины видели подростки, которые в это время возвращались из школы.