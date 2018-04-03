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Росстандарт объявил об отзыве популярных в Приморье автомобилей
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Росстандарт объявил об отзыве популярных в Приморье автомобилей 

Primpress 13 минут назад
Фото: Primpress
Росстандарт заявил об отзыве 769 автомобилей марки Nissan X-Trail, произведенных c 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года, сообщает PRIMPRESS.
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