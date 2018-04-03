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Нетрезвая женщина разгуливала по проезжей части в центре Челябинска
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Нетрезвая женщина разгуливала по проезжей части в центре Челябинска 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: letnews.ru
В центре Челябинска пьяная женщина ходила по проезжей части и бросалась под машины. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
На кадрах видно, как женщина бегает по дороге, бросаясь под автомобили. Ее вещи валяются на асфальте. Под видео автор разместил подпись: «К сожалению, никто не остановился и не увел ее с дороги, что произошло потом — неизвестно». Пользователей Сети возмутило равнодушное поведение и водителей, и самого автора.
Но вот «сам себе режиссер»
что-то  тоже не проявил гражданскую активность и не помог женщине, а тупо стал снимать и набрасывать на вентилятор, какие люди плохие… Ни одна машина не остановилась. Даже не попытались убрать ее с дороги
— пользователи Сети.
После того, как один из жителей города в комментариях написал, что сотрудники ГИБДД все равно не приехали бы, другая челябинка привела пример из личного опыта.
В Металлургическом районе разгуливал мужик по дороге, сама лично вызывала, и приехали очень быстро
— жительница Челябинска.
В Управлении МВД России по Челябинску заявили, что никаких обращений по данному происшествию не поступало.
Налицо нарушение правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД данную информацию проверят — если установят правонарушительницу, она, конечно, будет привлечена к административной ответственности
— начальник
пресс-службы
регионального управления МВД Светлана Калмыкова.
В ГУ МВД по Челябинской области порекомендовали в подобных случаях обращаться в полицию, а не выкладывать видео в соцсети. Калмыкова отметила, что ближайший экипаж ДПС мог подъехать и забрать нарушительницу в отдел полиции для составления административного протокола, если бы очевидцы сообщили о происходящем.
В Приморском крае мужчина получил условный срок за избиение сотрудника полиции. Подозреваемый в краже не выполнил требование правоохранителей проследовать в отделение и применил физическую силу.
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