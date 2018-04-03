Нетрезвая женщина разгуливала по проезжей части в центре Челябинска

В центре Челябинска пьяная женщина ходила по проезжей части и бросалась под машины. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

На кадрах видно, как женщина бегает по дороге, бросаясь под автомобили. Ее вещи валяются на асфальте. Под видео автор разместил подпись: «К сожалению, никто не остановился и не увел ее с дороги, что произошло потом — неизвестно». Пользователей Сети возмутило равнодушное поведение и водителей, и самого автора.

Но вот «сам себе режиссер»

что-то тоже не проявил гражданскую активность и не помог женщине, а тупо стал снимать и набрасывать на вентилятор, какие люди плохие… Ни одна машина не остановилась. Даже не попытались убрать ее с дороги

— пользователи Сети.

После того, как один из жителей города в комментариях написал, что сотрудники ГИБДД все равно не приехали бы, другая челябинка привела пример из личного опыта.

В Металлургическом районе разгуливал мужик по дороге, сама лично вызывала, и приехали очень быстро

— жительница Челябинска.

В Управлении МВД России по Челябинску заявили, что никаких обращений по данному происшествию не поступало.

Налицо нарушение правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД данную информацию проверят — если установят правонарушительницу, она, конечно, будет привлечена к административной ответственности

— начальник

пресс-службы

В ГУ МВД по Челябинской области порекомендовали в подобных случаях обращаться в полицию, а не выкладывать видео в соцсети. Калмыкова отметила, что ближайший экипаж ДПС мог подъехать и забрать нарушительницу в отдел полиции для составления административного протокола, если бы очевидцы сообщили о происходящем.

В Приморском крае мужчина получил условный срок за избиение сотрудника полиции. Подозреваемый в краже не выполнил требование правоохранителей проследовать в отделение и применил физическую силу.