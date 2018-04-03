В Пензе должник спрятал автомобиль от приставов у друга

Невыплата по кредиту довела жителя Пензы до суда, решение которого должны были исполнить судебные приставы. Молодой человек задолжал кредиторам свыше 300 тысяч рублей, однако погашать солидную задолженность не спешил.

«Судебным приставам Железнодорожного отдела Пензы пришлось напомнить заемщику, что за ним зарегистрирован автомобиль « LADA Kalina». Но и тут решил должник сыграть с приставами в детектив, запутывая следы и скрывая автомашину, надеясь на русский авось. Судебный пристав принял решение об объявлении розыска автомобиля, который незамедлительно дал результат», — сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Пензенской области.

В ходе разыскных мероприятий выяснилось, что вазовская легковушка находилась у друга должника. На автомобиль был наложен арест, и уже на следующий день должник явился к судебным приставам. Автомобилист не только полностью погасил всю сумму кредита, но и оплатил исполнительский сбор в размере 20 тысяч рублей за несвоевременную оплату задолженности.