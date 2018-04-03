Ещё
В Пензе должник спрятал автомобиль от приставов у друга
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пензе должник спрятал автомобиль от приставов у друга 

PNZdrive 6 часов назад
Фото: PNZdrive
Невыплата по кредиту довела жителя Пензы до суда, решение которого должны были исполнить судебные приставы. Молодой человек задолжал кредиторам свыше 300 тысяч рублей, однако погашать солидную задолженность не спешил.
«Судебным приставам Железнодорожного отдела Пензы пришлось напомнить заемщику, что за ним зарегистрирован автомобиль «LADA Kalina». Но и тут решил должник сыграть с приставами в детектив, запутывая следы и скрывая автомашину, надеясь на русский авось. Судебный пристав принял решение об объявлении розыска автомобиля, который незамедлительно дал результат», — сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Пензенской области.
В ходе разыскных мероприятий выяснилось, что вазовская легковушка находилась у друга должника. На автомобиль был наложен арест, и уже на следующий день должник явился к судебным приставам. Автомобилист не только полностью погасил всю сумму кредита, но и оплатил исполнительский сбор в размере 20 тысяч рублей за несвоевременную оплату задолженности.
PNZdrive: последние новости
Пензенское УГИБДД прокомментировала аварию на трассе «Н.Новгород-Саратов» Пензенским водителям обещают положить резинокордовый настил в районе ж/д переезда на Аустрина В Пензенской области пешеходы за сутки 95 раз нарушили ПДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение