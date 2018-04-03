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ГИБДД не рекомендует водителям спешить менять зимнюю резину на летнюю
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ГИБДД не рекомендует водителям спешить менять зимнюю резину на летнюю 

АиФ Кузбасс 6 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровская Госавтоинспекция не рекомендует водителям спешить с заменой зимней резины на летнюю.
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Кемерова, по прогнозам синоптиков ночью может сохраняться отрицательная температура. В результате на дороге может образовываться наледь. Если поменять резину на летнюю раньше времени, это существенно повлияет на безопасность езды. Летнюю резину можно ставить, только когда будет полностью исключен риск утренних заморозков.
Пока на дорогах сохраняется вероятность образования гололедных явлений, водителям необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности, выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий.
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