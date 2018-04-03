В Кургане микрорайон Черемухово остался без воды на неопределенный срок

Сегодня, 3 апреля, в 6:00 «Водный союз» отключил холодное водоснабжение в микрорайоне Черемухово, по адресам: ул. Космонавтов, 2, 4, 6, 8, 7, 9, 11, 13, 15. Также воды нет в частном секторе на улицах Школьной, Молодежной и Береговой, сообщает пресс-служба организации.

Вода отключена в связи с аварией на водопроводе по адресу: ул. Космонавтов, 9.

— Подвоз воды в Черемухово пока не организован, так как бочка занята — ее отвезли на улицу Тельмана, где без воды из-за крупной аварии остались многоквартирники. Когда появится возможность, бочку перенаправят в Черемухово, где сейчас работает аварийная бригада, — сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе «Водного союза».

Когда вода вернется в дома жителей района — зависит от сроков устранения аварии.