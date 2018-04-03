Утром пензенские водители стоят в пробках в центре города

По данным сервиса Яндекс. Карты, утром в отдельных районах Пензы затруднено дорожное движение.

На въезде в город автомобилисты стоят в пробке на Транспортной улице и улице Свободы — средняя скорость движения на этом участке составляет 7 км/ч. Затруднено движение на улице Измайлова на пересечении с улицей Антонова.

Затор образовался в районе Центрального рынка — автомобилисты испытывают трудности на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого. Не удастся быстро проехать по улице Пушкина в направлении центра — затор пробка начинается от пересечения с улицей Кулакова.

Небольшая пробка образовалась на улице Лермонтова на участке от Советской улицы до Красной улицы. По возможности ищите пути объезда.

Затор образовался на улице Свердлова сразу после моста. Автомобилисты стоят от пересечения с улицей Калинина — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 10 км/ч.

Серьезная пробка образовалась на улице Терновского в направлении центра города. Затор начинается от пересечения с Ростовской улицей. Также не удастся быстро проехать по прилегающим улицам — Петровской, Мясницкой и Сухумской.