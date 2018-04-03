Массовая авария: водитель Mitsubishi снес несколько автомобилей

Во вторник, 3 апреля, в Кировском районе Самары рано утром произошла авария с участием нескольких машин. Об этом сообщают очевидцы в группе общественного движения «Ночной патруль».

Mitsubishi сработали обе подушки безопасности

—На пересечении улиц Нагорной и Минской водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался сразу в три автомобиля: внедорожники Mercedes и Suzuki , и Chevrolet Cruze, —рассказали свидетели инцидента.

Машины, в которые «влетел» лихой автомобилист, стояли на обочине

Предполагаемый виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования на месте. Очевидцы говорят, что он был пьян.

Судя по повреждениям, скорость у иномарки была большой