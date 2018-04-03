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Массовая авария: водитель Mitsubishi снес несколько автомобилей
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Массовая авария: водитель Mitsubishi снес несколько автомобилей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Во вторник, 3 апреля, в Кировском районе Самары рано утром произошла авария с участием нескольких машин. Об этом сообщают очевидцы в группе общественного движения «Ночной патруль».
В Mitsubishi сработали обе подушки безопасности
—На пересечении улиц Нагорной и Минской водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался сразу в три автомобиля: внедорожники Mercedes и Suzuki, и Chevrolet Cruze, —рассказали свидетели инцидента.
Машины, в которые «влетел» лихой автомобилист, стояли на обочине
Предполагаемый виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования на месте. Очевидцы говорят, что он был пьян.
Судя по повреждениям, скорость у иномарки была большой
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