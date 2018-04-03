Женщину-пешехода сбили возле «зебры» в столице Сибири, она погибла

В Первомайском районе Новосибирска женщина переходила дорогу и попала под колеса автомобиля. К сожалению, от полученных травм она скончалась. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz в Новосибирске вчера поздно вечером, 2 апреля, сбил пешехода в Первомайском районе. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, а водитель ее не заметил в темноте.

После происшествия по всей дороге были рассыпаны продукты, которые несла в сумке погибшая. Об этом сообщили очевидцы. Свидетели автоавариии также предполагают, что мужчина ехал на достаточно большой скорости.

Подробности ДТП уточняются.