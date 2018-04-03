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Женщину-пешехода сбили возле «зебры» в столице Сибири, она погибла
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Женщину-пешехода сбили возле «зебры» в столице Сибири, она погибла 

АиФ-Новосибирск 5 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Первомайском районе Новосибирска женщина переходила дорогу и попала под колеса автомобиля. К сожалению, от полученных травм она скончалась. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz в Новосибирске вчера поздно вечером, 2 апреля, сбил пешехода в Первомайском районе. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, а водитель ее не заметил в темноте.
После происшествия по всей дороге были рассыпаны продукты, которые несла в сумке погибшая. Об этом сообщили очевидцы. Свидетели автоавариии также предполагают, что мужчина ехал на достаточно большой скорости.
Подробности ДТП уточняются.
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