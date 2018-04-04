СК проверит информацию о ЧП с задымленным автобусом в Барнауле

В управлении отметили, что в социальных сетях размещено сообщение о том, что 3 апреля в городском маршрутном автобусе №6 Барнаула произошло задымление салона. После того, как возникла паника среди пассажиров, водитель якобы продолжил движение и остановился только на остановке, однако дверь в транспорте заклинило, а на ручке запасного выхода была железная скоба, не позволяющая его открыть. В салоне маршрутного автобуса находились в том числе пожилые люди. В итоге всем удалось покинуть салон.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой следователями будут изучены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям автоперевозчика на наличие признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

Внимание жителей всей России к противопожарной безопасности приковано после трагического пожара 25 марта в торговом центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.