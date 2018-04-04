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СК проверит информацию о ЧП с задымленным автобусом в Барнауле
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СК проверит информацию о ЧП с задымленным автобусом в Барнауле 

РИА Новости 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 4 апр — РИА Новости. Следователи СК в Барнауле организовали проверку информации о том, что пассажиры рейсового автобуса с трудом выбрались из задымленного салона, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.
В управлении отметили, что в социальных сетях размещено сообщение о том, что 3 апреля в городском маршрутном автобусе №6 Барнаула произошло задымление салона. После того, как возникла паника среди пассажиров, водитель якобы продолжил движение и остановился только на остановке, однако дверь в транспорте заклинило, а на ручке запасного выхода была железная скоба, не позволяющая его открыть. В салоне маршрутного автобуса находились в том числе пожилые люди. В итоге всем удалось покинуть салон.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой следователями будут изучены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям автоперевозчика на наличие признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.
Внимание жителей всей России к противопожарной безопасности приковано после трагического пожара 25 марта в торговом центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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