ПАТП №2 заплатит 300 тыс. рублей омичке, выпавшей на ходу из автобуса

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло в августе 2016 года. Водитель автобуса, принадлежащего ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2», когда выезжал с остановки не убедился в том, что все пассажиры покинули салон, и начал движение с открытыми задними дверьми. В результате, когда автобус начал выезжать с остановки одна из пассажирок выпала на дорогу и сломала левую бедренную кость.

На водителя завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, но стороны смогли договориться полюбовно. ПАТП же обязали возместить женщине моральный урон, который оценили в 300 тыс. рублей.

Ответчик не согласился с решением и попробовал оспорить его, однако в Областном суде решение суда первой инстанции решили оставить без изменений.