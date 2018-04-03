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ПАТП №2 заплатит 300 тыс. рублей омичке, выпавшей на ходу из автобуса
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ПАТП №2 заплатит 300 тыс. рублей омичке, выпавшей на ходу из автобуса 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
ЧП произошло в августе 2016 года. Водитель автобуса, принадлежащего ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2», когда выезжал с остановки не убедился в том, что все пассажиры покинули салон, и начал движение с открытыми задними дверьми. В результате, когда автобус начал выезжать с остановки одна из пассажирок выпала на дорогу и сломала левую бедренную кость.
На водителя завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, но стороны смогли договориться полюбовно. ПАТП же обязали возместить женщине моральный урон, который оценили в 300 тыс. рублей.
Ответчик не согласился с решением и попробовал оспорить его, однако в Областном суде решение суда первой инстанции решили оставить без изменений.
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