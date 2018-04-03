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«Скорая помощь» в Ижевске сбила пешехода
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«Скорая помощь» в Ижевске сбила пешехода 

ИА «Сусанин» 5 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске машина «скорой помощи» сбила пешехода. О случившемся сообщают очевидцы в социальных сетях.
Авария произошла рядом ТРЦ «Талисман» утром во вторник, 3 апреля.
«Пострадавшую перенесли в другую реанимацию, которая подъехала на место ДТП, но никуда не уезжает, возможно проводят реанимацию», — пишут ВКонтакте.
В 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии корреспонденту информагентства «Сусанин» факт ДТП подтвердили, на месте работает оперативная группа, подробностей пока нет.
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