«Скорая помощь» в Ижевске сбила пешехода 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске машина «скорой помощи» сбила пешехода. О случившемся сообщают очевидцы в социальных сетях.
Авария произошла рядом ТРЦ «Талисман» утром во вторник, 3 апреля.
«Пострадавшую перенесли в другую реанимацию, которая подъехала на место ДТП, но никуда не уезжает, возможно проводят реанимацию», — пишут ВКонтакте.
В 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии корреспонденту информагентства «Сусанин» факт ДТП подтвердили, на месте работает оперативная группа, подробностей пока нет.