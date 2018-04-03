«Скорая помощь» в Ижевске сбила пешехода

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске машина «скорой помощи» сбила пешехода. О случившемся сообщают очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла рядом ТРЦ «Талисман» утром во вторник, 3 апреля.

«Пострадавшую перенесли в другую реанимацию, которая подъехала на место ДТП, но никуда не уезжает, возможно проводят реанимацию», — пишут ВКонтакте.