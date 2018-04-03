Пробки на дорогах Москвы достигли пяти баллов

Пробки на столичных дорогах достигли пяти баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, затруднения в движении транспорта зафиксированы на МКАД: с внешней стороны — на севере (Западное Дегунино), на северо-западе (в районах Южное и Северное Тушино); с внутренней стороны — на юге (в районах Бирюлево Восточное и Западное) и юго-востоке (в районах Вешняки), востоке (Ивановское, Новогиреево). По направлению в город есть затруднения на Новосовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов, Щелковском, Ленинградском и Новорижском шоссе.

На Третьем транспортном кольце движение незначительно осложнено с внешней стороны — на севере (от Савеловского до Рижского вокзала) и в обоих направлениях в районах Дорогомилово и Хамовники.

В центре Москвы движение затруднено на Большом и Малом Каменных мостах, ул. Большая Якиманка (в сторону центра), Москворецкой и Котельнической набережных, ул. Балчуг, ул. Большая Лубянка, Сретенском, Покровском и Смоленском бульварах, ул. Тверская.