Ещё
Пробки на дорогах Москвы достигли пяти баллов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пробки на дорогах Москвы достигли пяти баллов 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Пробки на столичных дорогах достигли пяти баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Согласно данным сервиса, затруднения в движении транспорта зафиксированы на МКАД: с внешней стороны — на севере (Западное Дегунино), на северо-западе (в районах Южное и Северное Тушино); с внутренней стороны — на юге (в районах Бирюлево Восточное и Западное) и юго-востоке (в районах Вешняки), востоке (Ивановское, Новогиреево). По направлению в город есть затруднения на Новосовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов, Щелковском, Ленинградском и Новорижском шоссе.
На Третьем транспортном кольце движение незначительно осложнено с внешней стороны — на севере (от Савеловского до Рижского вокзала) и в обоих направлениях в районах Дорогомилово и Хамовники.
В центре Москвы движение затруднено на Большом и Малом Каменных мостах, ул. Большая Якиманка (в сторону центра), Москворецкой и Котельнической набережных, ул. Балчуг, ул. Большая Лубянка, Сретенском, Покровском и Смоленском бульварах, ул. Тверская.
Агентство «Москва»: последние новости
Из машины полковника СВР в Москве украли служебное удостоверение и пропуск на ведомственный объект Пятеро вооруженных людей в камуфляжной форме и в масках ограбили банк на Сокольнической площади Три человека пострадали в ДТП в районе станции метро «Красногвардейская»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение