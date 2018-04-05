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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов
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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Согласно данным сервиса, затруднения в движении транспорта зафиксированы на МКАД: с внешней стороны — на севере (в районе Западное Дегунино), на северо-западе (в районах Южное и Северное Тушино), а также на в обоих направлениях на северо-востоке (в районе Ярославский); с внутренней стороны — на юге (в районах Бирюлево Восточное и Западное). По направлению в город есть затруднения на Рублево-Успенском, Новорижском и Ленинградском шоссе.
На Третьем транспортном кольце движение незначительно осложнено с внешней стороны — на севере (от Савеловского до Рижского вокзала).
В центре Москвы движение затруднено на Большом и Малом Каменных мостах, Москворецкой набережной и Лубянском проезде.
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