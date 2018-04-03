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Когда судьба свела на дороге трех дураков
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Когда судьба свела на дороге трех дураков 

Авторамблер 5 часов назад
Фото: Авторамблер
Например, это ДТП, снятое на видеорегистратор. Тихонько едущая по дороге машина на аварийке спровоцировала сразу трех автомобилистов повести себя глупо: один начал объезжать авто по встречке, а двое по обочине. Причем все одновременно. Неудивительно, что когда выехавшая на встречку машина внезапно решила заодно еще и резко повернуть с трассы во дворы, то встретилась на пути с ехавшей сзади по обочке девушкой за рулем.
Самое неприятное в этой ситуации (кроме мысли, что эти люди ездят с нами по одним дорогам), что пострадал ребенок: на видео видно, как мама держит на руках маленького мальчика, у которого из головы идет кровь. Надеемся, он пострадал не сильно: он же не виноват, что родители не умеют водить.
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