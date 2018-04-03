Ещё
«На ремонт потратили огромные деньги»: Азаров отчитал главу Минтранса за ЧП на Московском шоссе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«На ремонт потратили огромные деньги»: Азаров отчитал главу Минтранса за ЧП на Московском шоссе 

63.ru 5 часов назад
Фото: 63.ru
Происшествие на 18-м километре Московского шоссе, где 1 апреля из-за сильного ветра развернуло светофоры, стало причиной для разбирательства в правительстве Самарской области. Врио губернатора Дмитрий Азаров отчитал главу регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина.
— На ремонт Московского шоссе потратили огромные средства, а у вас там светофоры разворачивает. Ситуация аварийная возникла! Терпение моё заканчивается, — заявил глава региона на совещании в правительстве.
Теперь подрядчик и эксплуатирующая организация должны будут каждое утро — в 6:30 — докладывать Минтрансу о состоянии Московского шоссе. Чиновники же должны делать выводы и принимать меры, чтобы устранить нарушения и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.
Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.
Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.
Но в марте в районе пересечения шоссе с улицей Потапова возникла поперечная трещина. А на тротуарах — около перекрестка с Бубнова и на Мехзаводе — провалилась плитка. Все эти недостатки подрядчик должен будет устранять за свой счет по гарантии.
63.ru: последние новости
В Самаре на Земеца легковушка сбила девочку-пешехода Появилось видео с места ДТП на Ново-Вокзальной, где перевернулся «Фольксваген» Автохамы в городе: посиделки на капоте и парковка под балконом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение