«На ремонт потратили огромные деньги»: Азаров отчитал главу Минтранса за ЧП на Московском шоссе

Происшествие на 18-м километре Московского шоссе, где 1 апреля из-за сильного ветра развернуло светофоры, стало причиной для разбирательства в правительстве Самарской области. Врио губернатора Дмитрий Азаров отчитал главу регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина

— На ремонт Московского шоссе потратили огромные средства, а у вас там светофоры разворачивает. Ситуация аварийная возникла! Терпение моё заканчивается, — заявил глава региона на совещании в правительстве.

Теперь подрядчик и эксплуатирующая организация должны будут каждое утро — в 6:30 — докладывать Минтрансу о состоянии Московского шоссе. Чиновники же должны делать выводы и принимать меры, чтобы устранить нарушения и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.

Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.

Но в марте в районе пересечения шоссе с улицей Потапова возникла поперечная трещина. А на тротуарах — около перекрестка с Бубнова и на Мехзаводе — провалилась плитка. Все эти недостатки подрядчик должен будет устранять за свой счет по гарантии.