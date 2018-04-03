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Мотоциклист-везунчик уцелел в страшной аварии
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Мотоциклист-везунчик уцелел в страшной аварии 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Одно из первых в этом году зрелищных видео пришло из США, где мотоциклист чудом уцелел в серьезном ДТП, да еще и снял произошедшее на установленную на шлеме камеру. Видно, как ничего не подозревающий водитель стартует на зеленый свет и едет за иномаркой, в которую внезапно на полном ходу влетает не затормозивший перед перекрестком водитель. Осколки стекла, скрежет метала, виновник ДТП еще какое-то время букально везет мотоциклиста на капоте. После чего уцелевший пилот мотоцикла соскакивает и отбегает в сторону, славя господа за свое спасение.
Будем надеяться, что таких видео с хорошим концом будет в этом году как можно больше.
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