В центре Иркутска эвакуатор уронил иномарку и опрокинулся сам

Очередное происшествие с эвакуатором в Иркутске. 3 апреля днем на ул. Софьи Перовской погрузчик, во время работы по эвакуации неправильно припаркованного авто, уронил его с высоты, а также сам опрокинулся на бок.

Фотографии очевидцев появились в группе «ДТП 38». По их мнению, эвакуатор работал с незакрепленными подпорками подъема. Также причиной происшествия мог оказаться вес поднятого внедорожника, не рассчитанный на грузоподъемность погрузчика.

Напомним, в январе 2017 года эвакуатор уронил кроссовер на ограждение в Иркутске.