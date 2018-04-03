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В центре Иркутска эвакуатор уронил иномарку и опрокинулся сам
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В центре Иркутска эвакуатор уронил иномарку и опрокинулся сам 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Очередное происшествие с эвакуатором в Иркутске. 3 апреля днем на ул. Софьи Перовской погрузчик, во время работы по эвакуации неправильно припаркованного авто, уронил его с высоты, а также сам опрокинулся на бок.
Фотографии очевидцев появились в группе «ДТП 38». По их мнению, эвакуатор работал с незакрепленными подпорками подъема. Также причиной происшествия мог оказаться вес поднятого внедорожника, не рассчитанный на грузоподъемность погрузчика.
Напомним, в январе 2017 года эвакуатор уронил кроссовер на ограждение в Иркутске.
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