Более 30 компаний такси подали заявки на работу во время ЧМ-2018 в Москве

Заявки на аккредитацию для работы на Чемпионате мира по футболу в Москве подали 36 таксомоторных компаний. Перевозчики рассчитывают получить аккредитацию на 5 тыс. легковых такси, сообщила Московская административная дорожная инспекция.

Аккредитованных перевозчиков будут контролировать и во время проведения Чемпионата мира по футболу. За систематическое нарушение ПДД, а также правил перевозки пассажиров и багажа аккредитацию могут аннулировать. Такое же наказание ждет виновников ДТП.

Окончательный список компаний такси, допущенных к работе на Чемпионате мира, станет известен 30 апреля. За это время МАДИ тщательно проверит соблюдение технических и документационных требований к перевозчикам.

МАДИ напоминает, что к стадионам ЧМ-2018 будут допускать только аккредитованные автомобили. Каждому водителю такого такси выдадут специальный пропуск, подтверждающий соответствие ряду требований. Так, все автомобили должны быть не старше четырех лет, желтого (такси Москвы) или белого (такси Московской области) цвета.

На крыше транспортного средства должен быть оранжевый опознавательный фонарь, на борту — «шашечки». Обязательно наличие на автомобиле жёлтых государственных регистрационных знаков, в салоне — информации о водителе, компании и тарифах. Также среди условий — отсутствие неоплаченных штрафов, детское кресло, оборудование для безналичной оплаты проезда и система онлайн-передачи данных о местонахождении такси.

Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Матч открытия и финал пройдут в Москве 14 июня и 15 июля соответственно.