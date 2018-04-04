Заявки на работу во время ЧМ-2018 в Москве подали 36 компаний такси

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости . Тридцать шесть компаний такси в Москве подали заявки на работу во время чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе московской административной дорожной инспекции в среду.

"Заявки на аккредитацию для работы на чемпионате мира по футболу подали 36 таксомоторных компаний. Перевозчики рассчитывают получить аккредитацию на пять тысяч легковых такси", — говорится в сообщении.

В МАДИ напомнили, что к стадионам во время ЧМ-2018 будут допускать только аккредитованные автомобили. У каждого водителя будет специальный пропуск, который будет свидетельствовать о соответствии ряду требований. Среди обязательных — отсутствие неоплаченных штрафов, автомобиль не старше четырех лет и в установленной цветовой гамме, машины такси должны быть оборудованы опознавательным фонарем, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, информацией в салоне о водителе и тарифах. Кроме того, таксисты, желающие аккредитоваться, обязаны передавать в онлайн-режиме данные по местонахождению. В число необходимых требований также входят наличие детского кресла и оборудования для безналичной оплаты проезда.

Аккредитованных перевозчиков, как подчеркнули в МАДИ, будут постоянно контролировать во время чемпионата, и за систематическое нарушение ПДД, правил перевозки пассажиров и багажа аккредитацию могут аннулировать. Такое же наказание ждет виновников ДТП.

Окончательный список компаний такси, которые будут работать на чемпионате, станет известен 30 апреля.