Ещё
Заявки на работу во время ЧМ-2018 в Москве подали 36 компаний такси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заявки на работу во время ЧМ-2018 в Москве подали 36 компаний такси 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тридцать шесть компаний такси в Москве подали заявки на работу во время чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе московской административной дорожной инспекции в среду.
"Заявки на аккредитацию для работы на чемпионате мира по футболу подали 36 таксомоторных компаний. Перевозчики рассчитывают получить аккредитацию на пять тысяч легковых такси", — говорится в сообщении.
В МАДИ напомнили, что к стадионам во время ЧМ-2018 будут допускать только аккредитованные автомобили. У каждого водителя будет специальный пропуск, который будет свидетельствовать о соответствии ряду требований. Среди обязательных — отсутствие неоплаченных штрафов, автомобиль не старше четырех лет и в установленной цветовой гамме, машины такси должны быть оборудованы опознавательным фонарем, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, информацией в салоне о водителе и тарифах. Кроме того, таксисты, желающие аккредитоваться, обязаны передавать в онлайн-режиме данные по местонахождению. В число необходимых требований также входят наличие детского кресла и оборудования для безналичной оплаты проезда.
Аккредитованных перевозчиков, как подчеркнули в МАДИ, будут постоянно контролировать во время чемпионата, и за систематическое нарушение ПДД, правил перевозки пассажиров и багажа аккредитацию могут аннулировать. Такое же наказание ждет виновников ДТП.
Окончательный список компаний такси, которые будут работать на чемпионате, станет известен 30 апреля.
РИА Новости: последние новости
"Мосгаз" спешит на помощь: как работает аварийная бригада Вертолет ВВС Индии совершил жесткую посадку в Гималаях В США изучают видео, которое могла снять стрелявшая в офисе YouTube женщина
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей92
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Водительские права начнут продлевать автоматически
Смягчить закон о 0,3 промилле
Мажоры устроили «шашки» на Кутузовском проспекте3
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение