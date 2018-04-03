В Красноярске пьяная женщина-водитель обругала полицейских

В Красноярске женщина-водитель обругала полицейских, которые попросили её пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Инцидент произошёл 2 апреля в ночное время на улице Котовского. Инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки. Состояние водителя вызвало подозрение — женщина находилась за рулем нетрезвой.

«Когда женщине предложили пройти проверку, она стала оскорблять полицейских грубой нецензурной бранью в присутствии посторонних лиц, тем самым унизив их честь и достоинство», — сообщили в Следственном комитете по краю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.