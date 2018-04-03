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В Красноярске пьяная женщина-водитель обругала полицейских
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В Красноярске пьяная женщина-водитель обругала полицейских 

АиФ Красноярск 4 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске женщина-водитель обругала полицейских, которые попросили её пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Инцидент произошёл 2 апреля в ночное время на улице Котовского. Инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки. Состояние водителя вызвало подозрение — женщина находилась за рулем нетрезвой.
«Когда женщине предложили пройти проверку, она стала оскорблять полицейских грубой нецензурной бранью в присутствии посторонних лиц, тем самым унизив их честь и достоинство», — сообщили в Следственном комитете по краю.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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