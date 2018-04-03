Водителя ассенизаторской машины накажут за слив отходов в Челябинске

Водителю ассенизаторской машины в Челябинске грозит наказание за слив отходов в неположенном месте, сообщают в пресс-центре областной прокуратуры.

О нарушении в надзорное ведомство сообщил житель Тракторозаводского района, который заметил, что содержимое цистерны спецмашины сливается в канализационный колодец вблизи пересечения улиц Бажова и Октябрьской.

«Прокуратурой района в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.15 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений), материалы направлены для рассмотрения в Министерство экологии Челябинской области», — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее администрацию одного из посёлков в Челябинской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за появление стихийных свалок мусора.