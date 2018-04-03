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В Пензе инспекторы ГИБДД нашли в машине зареченца наркотики
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В Пензе инспекторы ГИБДД нашли в машине зареченца наркотики 

PNZdrive 4 часа назад
Фото: PNZdrive
В областном центре полицейские изъяли из незаконного оборота наркотики. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области, легковой автомобиль марки «Fiat Albea» сотрудники Госавтоинспекции остановили на 646-ом километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал», проходящей в черте Пензы. За рулем иномарки находился 24-летний житель Заречного.
«В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили четыре свертка с веществом растительного происхождения. Они были изъяты и направлены на исследование, по результатам которого вещество определено как наркотическое средство марихуана массой 15 граммов», — уточнили в ведомстве.
По факту незаконного хранения наркотиков было возбуждено уголовное дело.
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