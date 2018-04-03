В Пензе инспекторы ГИБДД нашли в машине зареченца наркотики

В областном центре полицейские изъяли из незаконного оборота наркотики. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области, легковой автомобиль марки « Fiat Albea » сотрудники Госавтоинспекции остановили на 646-ом километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал», проходящей в черте Пензы. За рулем иномарки находился 24-летний житель Заречного.

«В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили четыре свертка с веществом растительного происхождения. Они были изъяты и направлены на исследование, по результатам которого вещество определено как наркотическое средство марихуана массой 15 граммов», — уточнили в ведомстве.

По факту незаконного хранения наркотиков было возбуждено уголовное дело.