Ещё
Пассажирка слишком дорого обошлась водителю такси в Приморье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажирка слишком дорого обошлась водителю такси в Приморье 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
Долг по алиментам жителя Ханкайского района Приморья на троих детей составлял 127 тысяч рублей. Застать неплательщика по адресу регистрации работникам отдела судебных приставов по Ханкайскому району не удавалось, а его фактическое местонахождение было неизвестно, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
Должник не имел официального места работы, у него не было счетов в банках, транспортных средств и иного имущества, на которое можно было обратить взыскание. Неуловимого родителя удалось обнаружить благодаря случаю и внимательности судебного пристава-исполнителя, которая сумела распознать в водителе такси разыскиваемого неплательщика алиментов.
Судебный пристав-исполнитель, чтобы оперативно добраться до работы в ранний час, воспользовалась услугами такси. Судебный пристав-исполнитель, приехав на работу,
На следующий день судебный пристав-исполнитель вновь воспользовалась услугами такси, попросив, чтобы приехал тот же водитель, что и накануне.
Под угрозой потерять право управления автомобилем неплательщик выразил желание погасить долг на месте.
В отделе судебных приставов должник передал взыскателю на руки 127 тысяч рублей, выплатив задолженность в полном объеме.
Primpress: последние новости
«Что ж ты творишь?»: приморцы обратились к пожилому водителю Lexus Пьяный водитель «припарковался» в кювете под Находкой ДТП со смертельным исходом произошло в Приморье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение