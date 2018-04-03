Пассажирка слишком дорого обошлась водителю такси в Приморье

Долг по алиментам жителя Ханкайского района Приморья на троих детей составлял 127 тысяч рублей. Застать неплательщика по адресу регистрации работникам отдела судебных приставов по Ханкайскому району не удавалось, а его фактическое местонахождение было неизвестно, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Должник не имел официального места работы, у него не было счетов в банках, транспортных средств и иного имущества, на которое можно было обратить взыскание. Неуловимого родителя удалось обнаружить благодаря случаю и внимательности судебного пристава-исполнителя, которая сумела распознать в водителе такси разыскиваемого неплательщика алиментов.

Судебный пристав-исполнитель, чтобы оперативно добраться до работы в ранний час, воспользовалась услугами такси. Судебный пристав-исполнитель, приехав на работу,

На следующий день судебный пристав-исполнитель вновь воспользовалась услугами такси, попросив, чтобы приехал тот же водитель, что и накануне.

Под угрозой потерять право управления автомобилем неплательщик выразил желание погасить долг на месте.

В отделе судебных приставов должник передал взыскателю на руки 127 тысяч рублей, выплатив задолженность в полном объеме.