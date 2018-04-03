Вертолет ВВС Индии совершил жесткую посадку в Гималаях

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости . Транспортный вертолет ВВС Индии Ми-17 совершил жесткую посадку в Гималаях, в результате пострадали четыре человека, сообщает издание Indian Express.

Инцидент произошел во вторник в районе деревни Кедарнатх, расположенной в штате Уттаракханд на севере Индии. При посадке вертолет столкнулся со стальной балкой и загорелся.

Как сообщает издание, всего на бору находились семь человек. Четверо из них, включая пилота, получили легкие ранения. По факту случившегося начато расследование.