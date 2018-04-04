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Многокилометровая пробка скопилась на въезде в Нижний Новгород
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Многокилометровая пробка скопилась на въезде в Нижний Новгород 

nn.ru 54 минуты назад
Фото: nn.ru
Пробка начинается еще до Орловских двориков. Скорость транспорта до Сормовского поворота не превышает 5 км/ч. В районе перекрестка Московского шоссе и улицы Вторчермета дорогу перегородил «Водоканал», сообщают в соцсетях автомобилисты. Проезжая часть сузилась до двух полос.
Ночью в этом месте произошла утечка на трубопроводе, сообщили корреспонденту NN.ru в «Нижегородском водоканале». Она уже ликвидирована, сейчас рабочие занимаются благоустройством. Разгрузить пробку обещают к обеду, а полностью закончить работы — к концу дня.
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