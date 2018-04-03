«Тойота» в Карелии столкнулась с «Лифаном»: есть пострадавший 

Авария произошла на автодороге «Олонец-Питкяранта-Ляппесилта». ДТП, в котором пострадал мужчина, произошло в Карелии в понедельник, 2 апреля, в Питкяратской районе Карелии, сообщает ГИБДД РК.
Вчера, в 18:10 в Питкярантском районе на 129 км автодороги «Олонец-Питкяранта-Ляппесилта» 22-летний водитель автомобиля «Тойота» допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лифан». В результате ДТП 44-летний водитель «Лифана» получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются,
— говорится в сообщение ведомства.
По материалам: ptzgovorit.ru