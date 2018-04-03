В Орле на Полесской под колёса «Мазды» попала женщина

Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне, 2 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

Около 10 часов 45 минут водитель автомобиля « Мазда » ехал по улице Полесской в сторону Лескова. В районе дома №16 он не уступил дорогу и сбил пешехода — женщину 1958 года рождения. Орловчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина была травмирована. Медики сокрой помощи доставили её в больницу. После осмотра врачами, ей было назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы