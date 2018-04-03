Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне, 2 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Около 10 часов 45 минут водитель автомобиля «Мазда» ехал по улице Полесской в сторону Лескова. В районе дома №16 он не уступил дорогу и сбил пешехода — женщину 1958 года рождения. Орловчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии женщина была травмирована. Медики сокрой помощи доставили её в больницу. После осмотра врачами, ей было назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.
Всего за минувшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы
Сообщение В Орле на Полесской под колёса «Мазды» попала женщина появились сначала на РИА 57.