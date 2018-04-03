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16-летняя школьница разбилась, упав с балкона челябинской высотки
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16-летняя школьница разбилась, упав с балкона челябинской высотки 

74.ru 4 часа назад
Фото: 74.ru
В Челябинске погибла 16-летняя школьница, упав с балкона 16-этажного дома на проспекте Ленина. Как сообщил 74.ru руководитель следственного отдела СК по Центральному району Евгений Бабич, девушка оставила записку.
— Школьница упала с высоты девятого этажа вечером 2 апреля. От полученных травм она скончалась на месте. Прибывшие врачи уже только констатировали смерть, — уточнил Евгений Бабич. — Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Вечером 4 марта в Магнитогорске из окна пятого этажа выпал 11-летний мальчик. Ребёнок умер в больнице.
5 марта жители микрорайона «Академ Riverside» обнаружили под окнами тело молодой женщины, выпавшей с общего балкона 22-этажной высотки.
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