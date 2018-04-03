Из-за аварии на трассе Балтийск — Калининград образовалась пробка

Сегодня утром, 3 апреля, на трассе Балтийск — Калининград произошло тройное ДТП. В посёлке Ижевское столкнулись две легковушки и внедорожник. Последний сильно ударил впередиидущую машину, у неё полностью выбито заднее стекло.

«На обочине стоят несколько человек: водители и пассажиры поврежденных автомобилей. Обошлось без пострадавших», — сообщил калининградским «Вестям» один из очевидцев.

Все три иномарки стоят на одной полосе. Авария сильно затруднила движение по трассе. На дороге образовалась большая пробка.