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Из-за аварии на трассе Балтийск — Калининград образовалась пробка
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Из-за аварии на трассе Балтийск — Калининград образовалась пробка 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня утром, 3 апреля, на трассе Балтийск — Калининград произошло тройное ДТП. В посёлке Ижевское столкнулись две легковушки и внедорожник. Последний сильно ударил впередиидущую машину, у неё полностью выбито заднее стекло.
«На обочине стоят несколько человек: водители и пассажиры поврежденных автомобилей. Обошлось без пострадавших», — сообщил калининградским «Вестям» один из очевидцев.
Все три иномарки стоят на одной полосе. Авария сильно затруднила движение по трассе. На дороге образовалась большая пробка.
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