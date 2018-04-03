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Водитель из Волосово, сбивший человека, сдался полиции спустя полтора года
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Водитель из Волосово, сбивший человека, сдался полиции спустя полтора года 

Ivyborg.ru 4 часа назад
Виновник ДТП с пешеходом, который находится в розыске с 2016 года, решил только сейчас самостоятельно обратиться в полицию и сдаться правоохранителям.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 26-летний местный житель, который полтора года числился в розыске за то, что устроил ДТП и сбил человека, позвонил в дежурную часть ОМВД по Волосовскому району и заявил, что намерен сдаться. По словам мужчины, ему надоело прятаться и жить с грузом на душе.
Жителя деревни Кивалицы Волосовского района доставили в полицию. Выяснилось, что ранее судимый мужчина пропал 26 октября 2016 года после того, как сбил человека на пешеходном переходе. Теперь молодого мужчину ожидает суд и, вероятнее всего, арест за возбужденное против него уголовное дело.
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