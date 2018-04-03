В Междуреченске женщина устроила поножовщину из-за воспитания сына

Экипаж Росгвардии получил информацию о том, что в одном из домов на улице Кузнецкая в Междуреченске, мужчина получил ножевое ранение. Когда бойцы прибыли на место происшествия выяснилось, что конфликт произошел между супругами. Ранение мужу, который на момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения, причинила жена. При этом все происходящее видел их несовершеннолетний сын.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области, раненого мужчину передали бригаде скорой помощи. Также выяснилось, что поводом для семейного скандала стала разница взглядов супругов на воспитание сына.

Фото: pixabay.com.