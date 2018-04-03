Юрий Берг: «Пострадавший на Гайском ГОКе начал самостоятельно дышать»

Глава региона проведал пострадавших 2 апреля и пожелал им скорейшего выздоровления.

«С момента ЧП прошло две недели, и за это время оренбургские врачи сделали максимум из того, что могли. В результате у 27-летнего горняка, находящегося на лечении в городской больнице № 4 Оренбурга сегодня положительные перспективы, хотя ему еще предстоит операция. Обозначилась положительная динамика и у второго шахтера, которого в тяжелейшем состоянии доставили в первую областную больницу. Он уже обходится без аппарата искусственной вентиляции легких и может шепотом отвечать на вопросы», — рассказал о состоянии гайчан губернатор.

Напомним, 19 марта на Гайском ГОКе (Гайский горно-обогатительный комбинат) произошел обвал, пострадали двое сотрудников. По информации следователей, инцидент произошел около 8 часов в подземном руднике, на горизонте 1150 м. произошло падение «установки для прохода восстающих» «Alimak». В результате травмы различной степени тяжести получили двое мужчин, 27 и 38 лет, они эвакуированы одно из медицинских учреждений Оренбурга. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности».