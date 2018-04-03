В палате столичной больницы зарезали пациента

Пожилой пациент одной из столичных больниц зарезал соседа по палате. Об этом сообщается на официальном канале Следственного комитета (СК) России по столице в Telegram.

"Установлен подозреваемый в убийстве 61-летнего пациента в городской больнице на западе Москвы. Им оказался 69-летний сосед по палате, который пояснил, что убитый своими стонами мешал ему спать. После осмотра и разрешения врачей с подозреваемым продолжатся проведение следственных действий", — говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что 3 апреля в палате городской больницы, расположенной на улице Алябьева, обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Сотрудники СК возбудили уголовное дело об убийстве.

В марте москвич пытался зарезать женщину возле подъезда. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как он с силой наносит удары ножом. Пострадавшая получила не меньше десяти ранений в область жизненно важных органов. Довести задуманное до конца мужчине не удалось: вмешался прохожий. Подозреваемый арестован, ему предстоит психиатрическая экспертиза.