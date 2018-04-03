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Водитель иномарки сбил женщину в Ставрополе
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Водитель иномарки сбил женщину в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель «Тойота Камри» сбил женщину на пешеходном переходе вечером 2 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе УГИБДД по СК.
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе по улице 50 лет ВЛКСМ. Водитель «Тойоты», 30-летний житель Темнолесской, был трезв, но всё же допустил грубое нарушение правил дорожного движения. С рваной раной головы и травмированной ногой пострадавшую женщину из Невинномысска госпитализировали.
Полиция выяснила, что водитель иномарки неоднократно нарушал ПДД и привлекался к административной ответственности. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и решают судьбу нарушителя.
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