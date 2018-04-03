Водитель иномарки сбил женщину в Ставрополе

Водитель « Тойота Камри» сбил женщину на пешеходном переходе вечером 2 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе УГИБДД по СК.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе по улице 50 лет ВЛКСМ. Водитель «Тойоты», 30-летний житель Темнолесской, был трезв, но всё же допустил грубое нарушение правил дорожного движения. С рваной раной головы и травмированной ногой пострадавшую женщину из Невинномысска госпитализировали.

Полиция выяснила, что водитель иномарки неоднократно нарушал ПДД и привлекался к административной ответственности. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и решают судьбу нарушителя.