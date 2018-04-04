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КамАЗ с прицепом задавил пешехода и врезался в Cadillac в центре Барнаула
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КамАЗ с прицепом задавил пешехода и врезался в Cadillac в центре Барнаула 

Амител 41 минуту назад
В результате ДТП пешеход скончался в горбольнице №1  Мужчина-пешеход 1961 года рождения погиб в Барнауле в результате наезда грузовика КамАЗ — смертельное ДТП произошло в ночь на 4 апреля на проспекте Красноармейском.
По информации городской ГИБДД, трагедия произошла в 00:10 в районе дома №47а.
Согласно предварительным данным, мужчина, 1973 года рождения, управляя КамАЗом с полуприцепом, сдавал назад. В этот момент он допустил наезд на пешехода, который находился на парковке.
После этого водитель грузовика также допустил наезд на стоящий автомобиль Cadillac GМТ.
Пешеход был доставлен в горбольницу №1 и скончался от полученных травм в медицинском учреждении. По факту аварии проводится проверка.
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