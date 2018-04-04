КамАЗ с прицепом задавил пешехода и врезался в Cadillac в центре Барнаула

В результате ДТП пешеход скончался в горбольнице №1 Мужчина-пешеход 1961 года рождения погиб в Барнауле в результате наезда грузовика КамАЗ — смертельное ДТП произошло в ночь на 4 апреля на проспекте Красноармейском.

По информации городской ГИБДД, трагедия произошла в 00:10 в районе дома №47а.

Согласно предварительным данным, мужчина, 1973 года рождения, управляя КамАЗом с полуприцепом, сдавал назад. В этот момент он допустил наезд на пешехода, который находился на парковке.

После этого водитель грузовика также допустил наезд на стоящий автомобиль Cadillac GМТ.

Пешеход был доставлен в горбольницу №1 и скончался от полученных травм в медицинском учреждении. По факту аварии проводится проверка.

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