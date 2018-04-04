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В Барнауле грузовик устроил страшное ДТП на парковке
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В Барнауле грузовик устроил страшное ДТП на парковке 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Авария произошла минувшей ночью на парковке на Красноармейском проспекте. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных служб установили, что водитель, управляя КамАЗом с полуприцепом во время движения задним ходом, переехал жителя краевой столицы, который в момент происшествия находился на парковке. После случившегося водитель грузовика врезался в припаркованный автомобиль Cadillac GMT, сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД краевой столицы.
В результате аварии мужчина, на которого был совершен наезд, получил серьезные травмы. Врачи боролись за его жизнь в больнице, но барнаулец скончался в реанимации.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
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