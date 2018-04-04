В Барнауле грузовик устроил страшное ДТП на парковке

Авария произошла минувшей ночью на парковке на Красноармейском проспекте. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных служб установили, что водитель, управляя КамАЗом с полуприцепом во время движения задним ходом, переехал жителя краевой столицы, который в момент происшествия находился на парковке. После случившегося водитель грузовика врезался в припаркованный автомобиль Cadillac GMT, сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД краевой столицы.

В результате аварии мужчина, на которого был совершен наезд, получил серьезные травмы. Врачи боролись за его жизнь в больнице, но барнаулец скончался в реанимации.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.