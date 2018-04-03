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Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет сегодня в Петрозаводске
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Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет сегодня в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
За три месяца 2018 года сотрудники Госавтоинспекции поймали около двухсот пьяных водителей в карельской столице. Сегодня в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска. За 3 месяца автоинспекторы карельской столицы отстранили от управления 193 нетрезвых водителя, из них 20 — сели за руль в состоянии опьянения повторно. Данное нарушение представляет серьезную угрозу безопасности участников дорожного движения.
Если Вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД. Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска: 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102. Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь от действий нетрезвого водителя могут пострадать ваши дети или близкие люди,
— напоминают в автодорожном ведомстве.
По материалам: ptzgovorit.ru
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