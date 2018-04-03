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Аварийный перекресток Юных Пионеров — Каховская снабдят светофором
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Аварийный перекресток Юных Пионеров — Каховская снабдят светофором 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
В Кировском районе Самары модернизируют организацию дорожного движения. На пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Каховской установят светофоры. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства и экологии.
— Установка светофоров на перекрестке запланирована на текущий год, — сообщили представители департамента.
Поводом для принятия такого решения стали жалобы горожан. По их мнению, организация движения на перекрестке неграмотная. Некоторые автомобилисты не могут разобраться, кто должен уступить дорогу. Как результат — многочисленные ДТП.
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