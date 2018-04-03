Чуть больше года колонии за человеческую жизнь: суд вынес приговор водителю, сбившему пешехода

Курганский городской суд вынес приговор 27-летнему жителю областного центра. Мужчина обвинялся по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— В октябре 2017 года в ночное время подсудимый, управляя автомобилем « Лада », превысил безопасную скорость движения, не уступил дорогу и наехал на мужчину, переходившего проезжую часть ул. Бурова-Петрова в Кургане. Жертва ДТП переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками повышенной видимости, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Пешеход получил множественные травмы, от которых скончался. Подсудимый свою вину полностью признал.

Суд приговорил водителя к 1 году и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.