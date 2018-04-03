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Чуть больше года колонии за человеческую жизнь: суд вынес приговор водителю, сбившему пешехода
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Чуть больше года колонии за человеческую жизнь: суд вынес приговор водителю, сбившему пешехода 

45.ru 3 часа назад
Фото: 45.ru
Курганский городской суд вынес приговор 27-летнему жителю областного центра. Мужчина обвинялся по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
— В октябре 2017 года в ночное время подсудимый, управляя автомобилем «Лада», превысил безопасную скорость движения, не уступил дорогу и наехал на мужчину, переходившего проезжую часть ул. Бурова-Петрова в Кургане. Жертва ДТП переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками повышенной видимости, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Пешеход получил множественные травмы, от которых скончался. Подсудимый свою вину полностью признал.
Суд приговорил водителя к 1 году и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.
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