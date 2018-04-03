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Тяжелую травму шеи получил водитель на трассе под Вытегрой
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Тяжелую травму шеи получил водитель на трассе под Вытегрой 

Вологда.рф 48 минут назад
Фото: Вологда.рф
Причиной происшествия стал оторвавшийся от встречного автомобиля элемент. На полном ходу он влетел в лобовое стекло большегруза и ударил водителя в шею.
Инцидент произошел вечером в воскресенье. Грузовой автомобиль марки MAN двигался по трассе Вологда — Медвежьегорск. За рулем находился 47-летний житель Ивановской области. На 340-м километре в лобовое стекло ударил элемент рессоры, оторвавшийся от встречного автомобиля. Металлическая деталь разбила стекло и поранила мужчину.
Водитель отправлен в Вытегорскую больницу с диагнозом обширная рваная рана шеи и гематома плечевого сустава.
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