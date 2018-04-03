Тяжелую травму шеи получил водитель на трассе под Вытегрой

Причиной происшествия стал оторвавшийся от встречного автомобиля элемент. На полном ходу он влетел в лобовое стекло большегруза и ударил водителя в шею.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. Грузовой автомобиль марки MAN двигался по трассе Вологда — Медвежьегорск. За рулем находился 47-летний житель Ивановской области. На 340-м километре в лобовое стекло ударил элемент рессоры, оторвавшийся от встречного автомобиля. Металлическая деталь разбила стекло и поранила мужчину.

Водитель отправлен в Вытегорскую больницу с диагнозом обширная рваная рана шеи и гематома плечевого сустава.