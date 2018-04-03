СКР изучит видео конфликта автоинспектора с автомобилисткой 

Следственное управление СКР по Калужской области 2 апреля объявило о начале проверки по факту конфликта между инспектором ДПС и несколькими жителями города Кирова. Поводом для начала проверки стала видеозапись конфликта, несколько дней назад размещенная в социальных сетях. На видео автоинспектор настойчиво уговаривает женщину-автомобилистку, не остановившую машину по его требованию, пересесть в патрульный автомобиль. Женщина отказывается. «Поедемте в больницу (на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — прим. „Калуги 24“)», — говорит она. «Сначала здесь освидетельствуем, а потом уже в больнице», — отвечает полицейский. «Марин, он на тебя психологически давит. Не в автомобиле решаются такие вопросы, не в автомобиле», — поддерживает ее мужской голос за кадром. Автоинспектор предупреждает автолюбительницу, что она, отказываясь сесть в патрульную машину, не подчиняется законному требованию сотрудника полиции. Но женщина продолжает настаивать, что в больницу на освидетельствование она поедет только на своей машине. Затем полицейский пытается затащить ее в свой автомобиль, но эта попытка успехом не увенчалась. Они толкают друг друга. «Завтра ты будешь уволен! Ты понял? У меня синяки на руке от тебя. Понятно тебе? И ты сядешь!», — кричит женщина. «Нет», — отвечает полицейский «Сядешь!», — продолжает настаивать автолюбительница «Нет!», — стоит на своем полицейский «Сядешь!», — кричит женщина. «Хорош орать!», — прерывает эту дискуссию один из пассажиров, добавляя нелитературное слово. Нелитературное слово подействовало — женщина сбавила тон. Но дискуссию с полицейским не прекратила: «Денег хочешь?», — спросила его она. После этого вопроса полицейский взял телефон и, видимо, вызвал сотрудников патрульно-постовой службы. Во всяком случае, именно это ему советовал сделать напарник. На этом видео заканчивается.