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Приморцы оплатили свои долги прямо на дороге
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Приморцы оплатили свои долги прямо на дороге 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Работники отдела судебных приставов по городу Артему и инспекторы ГИБДД провели рейдовые мероприятия по выявлению среди водителей неплательщиков административных штрафов и иных долгов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УФССП по Приморскому краю.
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