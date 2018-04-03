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Продажи автомобилей Hyundai в России в январе-марте выросли на 28,3% — до 38,9 тыс. машин
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Продажи автомобилей Hyundai в России в январе-марте выросли на 28,3% — до 38,9 тыс. машин 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Продажи автомобилей Hyundai в России в январе-марте 2018 г. выросли на 28,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 г. и составили порядка 38,9 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Hyundai в марте реализовали 16 тыс. 705 автомобилей — на 17,5% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2018 г. продажи Hyundai составили 38 тыс. 891 машину, что на 28,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером продаж марки в марте 2018 г. вновь стал седан Hyundai Solaris с показателем 6 тыс. 883 проданных машины (рост составил 2,7%). На втором месте по объему реализации идет компактный кроссовер Hyundai Creta — в марте 2018 г. было реализовано 5 тыс. 994 этих автомобиля (рост составил 26,9%).
«Компактный кроссовер Hyundai Tucson в марте нашел 1 тыс. 955 покупателей. Среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe разошелся в количестве 663 единицы. В топ-5 российских бестселлеров Hyundai также вошел седан Hyundai Elantra, чей результат составил 561 реализованный автомобиль. Новый бизнес-седан Hyundai Sonata, поступивший в продажу в сентябре прошлого года, продолжает показывать рост спроса. В марте было продано 505 автомобилей этой модели, что на 13,7% превышает показатель предыдущего месяца», — заключили в агентстве.
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