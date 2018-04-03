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Два человека пострадали в ДТП с «Газелью» на юге Москвы
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Два человека пострадали в ДТП с «Газелью» на юге Москвы 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
На юге Москвы столкнулись легковой автомобиль и «Газель», в результате ДТП пострадали оба водителя, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного управления ГИБДД РФ по Москве.
По его словам, накануне вечером произошло ДТП в районе дома №22 на улице Шипиловская, в районе пересечения с Каширским шоссе, столкнулись «Газель» и легковой автомобиль Opel.
«Пострадали водители обоих автомобилей, госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ни один из автомобилей не является такси, как об этом ранее сообщали СМИ.
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