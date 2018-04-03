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В бассейне ФОКа «Южнопортовый» прошел третий этап окружных соревнований по плаванию
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В бассейне ФОКа «Южнопортовый» прошел третий этап окружных соревнований по плаванию 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Южнопортовый» 25 марта состоялся третий этап соревнований на Кубок ЮВАО по плаванию. Об этом рассказали в пресс-службе окружного Центра физической культуры и спорта.
— Молодые спортсмены показали отличный уровень физической подготовки. Призовые тройки участников каждой категории были награждены медалями и дипломами, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс расположен по адресу: улица Трофимова, дом 30, корпус 3. (вт)
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