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«Я паркуюсь, как…»: 5 автохамов, попавших в объектив тюменцев
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«Я паркуюсь, как…»: 5 автохамов, попавших в объектив тюменцев 

72.ru 3 часа назад
Фото: 72.ru
Ежедневно эвакуаторы увозят с улиц Тюмени десятки машин. Основная масса нарушений фиксируется в центре города. Число водителей, которые приезжают на работу и на целый день оставляют свой транспорт, здесь давно в разы превышает количество мест. В итоге тюменские водители нередко заезжают на газоны и тротуары, а иногда бросают свои машины прямо на «зебрах». Яркие примеры грубых нарушений правил парковки в небольшой подборке фотографий от читателей 72.ru.
Парковка на зебре
Первое место в нашем рейтинге нарушителей по праву отдаем водителю белой иномарки, припаркованной возле дома №37 по улице Орловской в Тюмени. Она стоит прямо на зебре под знаком пешеходного перехода.
— Такую картину возле гимназии №1 можно наблюдать каждый день, — пишет читатель, приславший в редакцию снимок.
Бросил машину на тротуаре
Водитель Lexus сначала проехал по тротуару, а после припарковался на нем  Водитель Lexus сначала проехал по тротуару, а потом припарковался на нем. Это нарушение ПДД тюменец сфотографировал в минувшее воскресенье, 1 апреля. Иномарку автомобилист оставил на тротуаре возле дома №29 по улице 50 лет Октября.
Заехал на тротуар и перегородил путь к остановке
Mercedes преградил путь пешеходам на улице Малыгина
Mercedes с номерами Омской области, припаркованный на тротуаре возле остановки общественного транспорта по улице Малыгина, пешеходы сфотографировали в середине марта.
— Я, конечно, понимаю, что в городе не хватает парковок, но это не даёт вам право ставить свой Mercedes на весь тротуар, — возмущается тюменка.
Внедорожник заехал на газон
Range Rover закатал в снег молодые пихты
Еще один гость Тюмени «завестился» в микрорайоне «Видный». Водитель Range Rover с номерами Челябинской области заехал на засыпанный снегом газон.
— Припарковал свой внедорожник на месте, где были высажены пихты, выкосив их под корень, — недоумевает 72.ru тюменец, запечатлевший нарушение ПДД.
Водитель маршрутки встал на месте для инвалидов
Водитель общественного транспорта оставил без места инвалида, приехавшего в магазин за покупками
Нередко нарушают автомобилисты правила дорожного движения и на парковках. В минувшее воскресенье, 1 апреля, водитель общественного транспорта занял у ТРЦ «Сити Молл» место, отведенные для парковки машин инвалидов.
— Водитель 45-й маршрутки встал на парковке тюменского торгового центра место для инвалидов. Он заехал на него прямо перед машиной инвалида, — пожаловался тюменец.
Присылайте нам фотографии нарушений правил парковки на почту Написать письмо или сообщайте по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber).
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