В Москве неизвестные перевернулись на машине после попытки угнать ее с владельцем

Столичная полиция ищет неизвестных, которые напали на 27‐летнего владельца Kia Rio. Угрожая ножом, они заставили мужчину освободить водительское кресло, а затем перевернули машину, сообщили в пресс‐службе московского главка МВД.

Со слов потерпевшего, поздно вечером 2 апреля на Малой Филевской улице к нему в салон сели четверо или пятеро неизвестных. Когда он отдал им руль, злоумышленники продолжили движение. Примерно через полчаса машина добралась до заправки на Коровьем Валу. В этот момент человек, который сидел на месте шофера, не справился с управлением. В итоге иномарка перевернулась, а неизвестные скрылись.

После случившегося хозяин автомобиля вызвал полицию. Сейчас в МВД проводят проверку.

На днях в Ростове-на-Дону

задержали

25-летнего

мужчину, который умудрился дважды за сутки угнать чужие машины. Причем он сделал это сразу после выхода из колонии, куда попал за аналогичные преступления.