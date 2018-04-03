Ещё
В Москве неизвестные перевернулись на машине после попытки угнать ее с владельцем
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве неизвестные перевернулись на машине после попытки угнать ее с владельцем 

360tv.ru 3 часа назад
Столичная полиция ищет неизвестных, которые напали на 27‐летнего владельца Kia Rio. Угрожая ножом, они заставили мужчину освободить водительское кресло, а затем перевернули машину, сообщили в пресс‐службе московского главка МВД.
Со слов потерпевшего, поздно вечером 2 апреля на Малой Филевской улице к нему в салон сели четверо или пятеро неизвестных. Когда он отдал им руль, злоумышленники продолжили движение. Примерно через полчаса машина добралась до заправки на Коровьем Валу. В этот момент человек, который сидел на месте шофера, не справился с управлением. В итоге иномарка перевернулась, а неизвестные скрылись.
После случившегося хозяин автомобиля вызвал полицию. Сейчас в МВД проводят проверку.
На днях в  Ростове-на-Дону
задержали
25-летнего
мужчину, который умудрился дважды за сутки угнать чужие машины. Причем он сделал это сразу после выхода из колонии, куда попал за аналогичные преступления.
360tv.ru: последние новости
Мужчина с ножевым ранением в висок скончался в Ленинградской области Авария с участием четырех легковушек произошла в Пензенской области Два человека погибли в ДТП в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение